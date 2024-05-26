Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Деталі читайте на сайті УНІАН.

Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Ворог завдав 10 ракетних ударів 13-ма ракетами, 40 авіаударів, 1001 удар дронами-камікадзе. Також окупанти здійснили 3604 обстріли з різних видів озброєння, 96 з них - із РСЗВ.

Як йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, уже з початку поточної доби на фронтах російсько-української війни відбулося 35 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 529 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів. Ворог завдав три авіаудари із застосуванням трьох керованих авіабомб.

Також, у ніч на 26 травня 2024 року, російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні із застосуванням 14 ракет повітряного базування та понад трьох десятків ударних БпЛА. Збито 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 31 "Shahed".

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"На Харківському напрямку загроза прориву окупантів відбита, забезпечено стійку оборону. Скрізь, де загарбники продовжують атаки, вони зазнають значних втрат. Зокрема, ефективно взаємодіють українська артилерія та піхотні підрозділи. Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці – триває бій. Водночас, наші підрозділи продовжують заходи з посилення стійкості оборони", - зазначили у Генштабі.

Вчора ворог втратив на Харківському напрямку 179 осіб живої сили. Крім того, наші воїни знищили танк, бойову бронемашину, три артсистеми і шість автомобілів та спецтехніки.

На Куп’янському напрямку від початку доби відбувалися шість бойових зіткнень. Одну атаку відбито. В районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки бої продовжуються. Ситуація контрольована.

На Лиманському напрямку наші воїни дали жорстку відсіч спробі російських загарбників просунутися у бік Невського. Втрати ворога уточнюються.

На Краматорському напрямку противник активних дій не проводив.

На Покровському напрямку інтенсивність бойових дій досить висока - на цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають. Сили оборони вживають заходів щодо недопущення просування противника.

На Курахівському напрямку українські воїни вже відбили атаку окупантів районі Костянтинівки. Ворог на даний час продовжує наступальні дії в районі Красногорівки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку, неподалік Роздільного та Старомайорського, дві спроби окупантів покращити тактичне положення зазнали невдачі.

На Оріхівському напрямку триває бій в районі Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку, на плацдармах на лівому березі річки Дніпро, відбито дві атаки ворога в районі села Кринки. Втрат позицій не допущено.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат на Харківщині. За його словами, втрати агресора у 8 разів перевершують українські.

Як сказав Зеленський, за тиждень на фронті гине 2-3 тисячі російських військових.

Сьогодні Зеленський записав відеозвернення з Харкова. За його словами, Росія збирає ще одне угрупування військ біля українського кордону та готується до нової спроби наступу.

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