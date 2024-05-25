Відомо про двох загиблих людей, щонайменше 11 поранені.

Ворог влучив у будівельний гіпермаркет у Харкові, є інформація про жертви та постраждалих. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Спочатку він зазначив, що, за попередньою інформацією, "приліт" у спальному районі міста, у щільній цивільній забудові. Пізніше написав, що ворог, ймовірно вдарив по будівельному гіпермаркету.

"Попередньо - влучання сталося в будівельний гіпермаркет. Маємо інформацію про жертви та постраждалих - потребує уточнення". – написав Терехов.

У свою чергу керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили по цивільній торгівельній інфраструктурі.

"Виникла пожежа. Кількість постраждалих встановлюється", - зазначив він.

Через декілька хвилин Синєгубов уточнив, що вже відомо про одну загиблу людину, щонайменше чотири поранені. Згодом стало відомо про другу загиблу людину, кількість поранених збільшилася до 11.

"Маємо велику кількість людей зниклих безвісти. Багато поранених. Судячи зі всього, удар наносився саме по торгівельному центру, де знаходилося багато людей - це чистий тероризм", - повідомив згодом Терехов.

Пізніше мер Харкова поінформував, що був ще один по Харкову.

"Ще один удар щойно прийшовся по Центральному парку. Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється", - написав він.

Станом на 18:55 кількість постраждалих унаслідок атаки росіян зросла до 35. При цьому відомо про 15 працівників гіпермаркету, які не виходять на зв’язок.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат на Харківщині. За його словами, втрати агресора у 8 разів перевершують українські.

Як сказав Зеленський, за тиждень на фронті гине 2-3 тисячі російських військових.

Раніше депутат Харківської районної ради Богдан Ткачук розповів, де намагаються просунутись окупанти. За його словами, нині йдуть бої по річці Вовча, і північна частина міста Вовчанськ захоплена або знаходиться в сірій зоні.

Вас також можуть зацікавити новини: