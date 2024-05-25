Також Зеленський пояснив, чому навіть тимчасове припинення вогню не має сенсу.

На Харківському напрямку, де росіяни наступають уже понад два тижні, втрати агресора у 8 разів перевершують українські. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю журналістам із країн Середньої Азії.

"Харківський "прорив". Скільки вже минуло - два тижні? Жертви - 1 до 8. Один українець, вісім росіян. Військові жертви", - каже президент.

За його словами, за тиждень на фронті гине 2-3 тисячі російських військових.

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Зеленський наголосив, що Володимиру Путіну начхати на втрати російської армії. Однак домовлятися про припинення вогню заради зниження українських втрат безглуздо, оскільки РФ порушує подібні домовленості, що вже неодноразово відбувалося в період з 2014 по 2022 рік на Донбасі.

"Який вигляд матиме припинення вогню сьогодні. Ось вони зараз зайшли в Харківську область, до 10 км пройшли, ось вони встали. Якщо у нас зараз припинення вогню, значить важка техніка, яка не підійшла - вони не змогли підійти через нашу артилерію - їхня важка техніка буде під'їжджати. Хто бере відповідальність, що росіяни не підведуть техніку? Як ти їх зупиниш фізично? Вони за добу дійдуть. А ти добу будеш закликати до порядку, до домовленостей, які були. Тому це для нас дуже небезпечно", - розповів Зеленський.

Водночас президент зауважив, що в подібних домовленостях про припинення вогню був би сенс, якби лінія зіткнення проходила по лінії державного кордону.

Ситуація в Харківській області: останні новини

Як писав УНІАН, у районі Вовчанська зараз тривають бої по річці Вовча. За словами місцевого депутата Богдана Ткачука, північна частина міста захоплена або перебуває в сірій зоні. Окупанти намагалися перетнути річку, але поки це їм не вдається.

Також ми писали, що Україна планує контратаку на російські війська під Харковом. Окупанти не змогли досягти своєї мети зі створення буферної зони до 30 км.

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