Там росіяни 16 разів пробували прорватися.

За добу зафіксовано 54 бойових зіткнення по лінії фронту, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Найнапруженішим минулої доби був Новопавлівський напрямок. Там Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Новомихайлівка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. Про це повідомляється у ранковому звіті Генерального штабу ЗСУ щодо російського вторгнення.

На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Верхньокам’янське, Новий, Часів Яр, Нью-Йорк, Кліщіївка Донецької області.

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На Авдіївському напрямку наші оборонці відбили 8 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Уманське, Новокалинове, Первомайське та Нетайлове Донецької області.

На Оріхівському напрямку ворог 9 разів атакував позиції наших захисників в районі Старомайорського Донецької області та Роботиного на Запоріжжі.

При цьому на Куп’янському та Лиманському напрямках ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

У звіті Генштабу зазначають, що на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, загарбники здійснили 4 марні атаки на позиції наших військ.

"Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнення. Загалом, ворог завдав 8 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах... Під артилерійським вогнем були близько 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей", - зазначає Генштаб.

Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 22 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 5 пунктах управління та 1 складу боєприпасів ворога.

Зеленський заявив про загострення на фронті

Вчора, 14 квітня, президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому відеозверненні заявив про загострення ситуації на російсько-українському фронті останніми днями.

Перед тим головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський теж повідомив про загострення ситуації на Східному фронті. За його словами, попри серйозні втрати, окупанти періодично добиваються тактичного успіху. Він сказав, що російські окупаційні війська отримали від Москви вказівку захопити Часів Яр, що знаходиться в Бахмутському районі Донецької області, до 9 травня.

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