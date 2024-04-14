Особливо це стосується донецьких напрямків.

Останніми днями ситуація на російсько-українському фронті ускладнюється. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні.

За його словами, в такій гарячій війні ситуація на фронті завжди складна, однак цими днями - і особливо на донецьких напрямках - важчає. Президент подякував усім військовослужбовцям, які захищають позиції та знищують російських заграбників.

"За цей тиждень особливо заслуговують на вдячність 58-ма окрема мотопіхотна бригада, 68-ма окрема єгерська бригада, 148-ма окрема артилерійська бригада ДШВ – її воїни незмінно ефективно діють. І на тижні був день бригади у 148-ї. Я вітаю вас, хлопці, я дякую вам! Дякую також 55-й окремій артилерійській бригаді "Запорізька Січ". Молодці! Варто відзначити й воїнів ГУР - підрозділи "Кракен" та "Артан" та 9-й департамент ГУР. Пишаюся вами!" - додав Зеленський.

Що відбувається на фронті: останні новини

За даними Генерального штабу Збройних сил України, минулої доби на фронті відбулося понад 40 бойових зіткнень з російськими окупаційними силами, вони атакували на чотирьох напрямках.

Вчора головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомляв про загострення ситуації на Східному фронті. Попри серйозні втрати, окупанти періодично добиваються тактичного успіху.

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