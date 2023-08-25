На кількох напрямках обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Російські окупанти безуспішно намагалися наступати на Куп’янському та Авдіївському напрямках, б’ючи там з артилерії, а подекуди й застосовуючи авіацію.

Як інформує Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.

"На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Орлянського Харківської області та Надії, Твердохлібового Луганської області", - йдеться у повідомленні і зазначається, що артилерійських і мінометних обстрілів на цьому напрямку зазнали п’ять населених пунктів Харківської області.

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На Лиманському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Спірного, Роздолівки та Веселого Донецької області, а артилерійських і мінометних обстрілів зазнали чотири населених пункти Донецької та Луганської областей.

"На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі південніше Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів", - зазначили у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ в районах північно-східніше Новомихайлівки та Мар’їнки Донецької області. Окупанти завдали авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, а артилерійських обстрілів зазнали ще шість населених пунктів Донеччини.

На Бахмутському напрямку загарбники завдали авіаційних ударів в районах Іванівського, Кліщіївки та Білої Гори Донецької області; від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів.

"На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Благодатного, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

На Запорізькому напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Левадного, Малої Токмачки, Роботиного та Оріхова Запорізької області, а від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському ж напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Тягинки та Наддніпрянського Херсонської області. Від артилерійських обстрілів на цьому напрямку також постраждали понад 20 населених пунктів, серед яких і сам Херсон.

"Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - зауважили у Генштабі.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Бобилівки та Волфиного Сумської області, здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів.

Удари окупантів по Україні - останні новини

У своєму ранковому зведенні Генштаб повідомив, що протягом минулої доби російські окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

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