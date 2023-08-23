Крім того, аналітики пояснили, чому зосереджувати всі зусилля ЗСУ на одному напрямку - не найкраща ідея.

Російські окупанти провели наступальні дії на рубежі Куп'янськ-Сватове-Кремінна і просунулися вперед. На кадрах з геоприв'язкою видно, що російські війська просунулися в районі північного сходу від Куп'янська.

Про це йдеться у свіжому огляді Інституту з вивчення війни (ISW). Також аналітики зазначили, що ЗСУ провели наступальні операції в районі Бахмута і просунулися вперед. При цьому російські окупанти хоча і провели наступальні операції в районі Бахмута, але не домоглися будь-яких успіхів. Така ж ситуація, за оцінками аналітиків, спостерігалася і на лінії Авдіївка-Донецьк.

Крім того, у звіті аналітики вказали, що окупанти, судячи з усього, на Оріхівському напрямку концентрують своє обмежене підкріплення частинами з інших напрямків фронту.

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Щодо контрнаступу в ISW зазначили, що операції на інших ділянках фронту залишаються важливими, оскільки вони можуть запобігти подальшому підкріпленню росіян. Таким чином, критика триваючих зусиль України на інших ділянках фронту і заклики зосередити всі наявні резерви на одній лінії проблематичні. "Українські наступальні операції на південь від Великої Новосілки, що тривають паралельно з операціями в напрямку Мелітополя, ставлять окупантів перед численними дилемами і необхідністю вибирати, який напрямок посилити. Грамотна розробка кампанії вимагає балансування між вирішальним основним зусиллям і недопущенням того, щоб противник зосередив всі резерви на зупинці єдиного очевидного удару", - пояснили в Інституті.

Війна в Україні: новини

22 серпня українські військові зайшли в Работине Запорізької області. При цьому аналітики Інституту вивчення війни вважають, що український контрнаступ в районі Работиного став початком операції на другій лінії оборони російських окупантів.

Крім того, українські захисники і захисниці продовжують стримувати російський наступ і відбивати ворожі атаки. Зокрема, вдалося успішно відбити атаку росіян неподалік Авдіївки і наступ в районі Мар'їнки.

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