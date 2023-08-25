Загарбники минулої доби завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з РСЗВ.

Протягом минулої доби Збройні сили України вдарили по пунктах управлінь та по районах зосередження російських окупантів.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, сьогодні вночі Росія завдала чергового ракетно-авіаційного удару по території України, інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.

Протягом минулої доби окупанти завдали сім ракетних та 47 авіаційних ударів, а також здійснили 69 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах.

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"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - йдеться у повідомленні.

Водночас авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала одного удару по пункту управління, 13 ударів по районам зосередження особового складу та три - по зенітно-ракетним комплексам противника.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, п’ять артилерійських засобів на вогневих позиціях, один засіб протиповітряної оборони, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби ворога.

Удари по окупантах - останні новини

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Гауляйтер окупованого Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що, за попередніми даними, в районі мису Херсонес було знищено кілька дронів.

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