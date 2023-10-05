Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку.

Окупанти продовжують спроби відновити втрачене положення на різних напрямках фронту. Минулої доби спроби відбувалися біля Григорівки, Кліщіївки, Андріївки та Авдіїївки на Донеччині, повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Загалом зазначається, що Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень.

"На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмуту Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах", - йдеться у повідомленні Генштабу.

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В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Авдіїївки Донецької області та покращити тактичне положення в районі Ласточкиного Донецької області. Ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар’їнки та Красногорівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаки ворога в районах населених пунктів Золота Нива та Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Новодарівки, Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку Сили оборони відбили атак противника в районі північніше Зибиного Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районах східніше Макіївки Луганської області та північно-західніше Діброви Донецької області.

При цьому, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські захисники продовжують вести контрбатарейну боротьбу, знищують склади та наносять успішне ураження по тилах противника.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Ситуація на фронті - це треба знати

Станом на вечір 4 жовтня Генштаб інформував, що від початку доби війська окупантів атакували майже на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському, Бахмутському, Мар’їнському, Шахтарському, Запорізькому напрямках. Зазначалось, що оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Водночас Генштаб поінформував, що на Запорізькому напрямку Сили оборони успішно відбили атаки ворога в районах Вербового та Роботиного Запорізької області. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах населених пунктів Григорівка та Андріївка Донецької області.

Аналітики американського Інституту вивчення війни констатують просування вперед українських сил поблизу Бахмута та на заході Запорізької області цими днями.

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