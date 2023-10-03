За добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень з ворогом.

Російські окупаційні війська впродовж минулої доби здійснили кілька атак на позиції українських військових та намагалися повернути втрачене положення одразу на кількох напрямках. За добу на фронті відбулося 35 бойових зіткнень з ворогом, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Так, на Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни зберігають військову присутність у прикордонних районах та ведуть активну диверсійну діяльність для недопущення перекидання українських військ на загрозливі для росіян напрямки. Ворог також нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

Крім того, на Лиманському напрямку українські війська минулої доби успішно відбили атаки противника в районі населеного пункту Макіївка Луганської області, а на Шахтарському - поблизу Старомайорського та Рівнополя Донецької області.

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Водночас, на Бахмутському росіяни безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, а на Запорізькому - західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку російські окупанти минулої доби намагалися повернутися на втрачені позиції в районі Авдіївки Донецької області, однак безуспішно. Крім того, українські захисники успішно відбили атаки ворога в районі східніше Степового Донецької області, а також 10 невдалих атак в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

За даними Генштабу, українська армія продовжує наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, а також наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку. Там ЗСУ завдають окупаційним військам втрат в живій силі й техніці та закріплюються на зайнятих рубежах і виснажують ворога.

Водночас, у зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Ситуація на фронті - останні новини

За даними аналітиків, за останній час українські війська просунулися на кордоні двох областей. Так, під час контрнаступу на заході Запорізької області та поблизу Бахмута українським захисникам та захисницям вдалося незначно просунутися в районі кордону Донецької та Запорізької областей, вони продовжують утримувати отримані позиції.

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