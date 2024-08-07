За словами начальника генштабу ЗС РФ, російські війська зупинили просування "противника" вглиб території на Курському напрямку.

Російські війська спільно з прикордонниками РФ і підрозділами посилення зупинили просування "противника" вглиб території на Курському напрямку. Про це в ході засідання Ради найбезпеки країни-агресора правителю РФ Володимиру Путіну доповів начальник генштабу збройних сил Росії Валерій Герасимов.

Зазначається, що Путіну пообіцяли ліквідувати "противників", які прорвались у Курську область, та розповіли про значні втрати тих, хто порушив кордон з РФ.

За словами Герасимова, російські війська нібито спільно з прикордонниками і підрозділами посилення РФ зупинили просування противника вглиб території на Курському напрямку.

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Як сказав начальник генштабу ЗС РФ, росіяни продовжують знищувати противника в районах, які безпосередньо примикають до російсько-українського кордону. При цьому російський військовий звинуватив у нападі українців.

"Втрати противника склали 315 людей - в тому числі не менше ніж 100 вбитими, і 215 людей пораненими. Знищено 54 одиниці броньованої техніки, в тому числі 7 танків. Операція буде завершена розгромом противника і виходом на державний кордон", - пообіцяв Герасимов.

Бої в Курській області РФ - останні новини

Чотири бійці СОУ взяли в полон понад 40 російських солдатів у Курській області. Зокрема, військові пабліки оприлюднили знімки, нібито зроблені неподалік КПП "Суджа" на кордоні Росії та України. Там же розташована газовимірювальна станція "Суджа", яку, як повідомили Z-канали, також захопили українські військові.

Також УНІАН повідомляв, що правитель Росії Володимир Путін нарешті відреагував на події в Курській області. За його словами, Україна влаштувала "чергову масштабну провокацію" на кордоні з Росією.

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