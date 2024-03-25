Екс-канцлер Німеччини схвалив позицію лідера фракції СДПН у Бундестазі Рольфа Мютценіха.

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер підтримав "заморожування" війни в Україні. Про це повідомляє Bild.

Видання нагадує, що нещодавно лідер фракції СДПН у Бундестазі Рольф Мютценіх заявив, що війну в Україні потрібно "заморозити".

"Ці слова схвалив його однопартієць Герхард Шредер, відомий симпатіями до Володимира Путіна. ... Екс-канцлер Німеччини заявив, що Мютценіх "на вірному шляху, його позицію має підтримати партія та парламентська фракція", - пише ЗМІ.

Як сказав заступник головного редактора видання Пауль Ронцхаймер, Шредер нарешті може знову радіти своїй СДПН.

"Газовий Герд" невипадково обрав для цих слів день після "переобрання" свого шефа - військового злочинця. Німці можуть відчувати лише сором за партію канцлера, якщо вона справді підтримує слова лідера фракції. ... Якщо СДПН їх не підтримує, їм слід переконати Мютценіха піти з посади лідера фракції. Все інше фатально. Кремль святкує, наших союзників принижено", - сказав Ронцхаймер.

Заява лідера СДПН щодо війни в Україні

Німеччина однією фразою лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха зруйнувала стосунки з Україною. Про це написало видання Financial Times після висловлювання політика про необхідність заморозки та закінчення війни.

Як зазначило ЗМІ, саме тоді, коли союзники України повинні були продемонструвати єдність, Мютценіх "створив враження хаосу та розбрату".

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