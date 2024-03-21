Видання зазначає, що однопартієць Шольца своєю заявою зруйнував одну з головних підвалин німецької зовнішньої політики.

Канцлеру Німеччини Олафу Шольцу доведеться потрудитися, щоб відновити те, що зруйнував його однопартієць Рольф Мютценіх на цьому критичному етапі війни. Про це пише Financial Times.

Йдеться про виступ Мютценіха минулого четверга. Тоді він спершу намагався пояснити, чому Німеччина не має передавати Україні ракети "Taurus". Втім, конфлікт стався через те, що після цього Мютценіх заявив про необхідність заморозки та закінчення війни.

"Ця фраза стала гранатою, кинутою в і без того розхитану трипартійну коаліцію канцлера Олафа Шольца. Депутати від його партнерів, зелених і лібералів, сиділи і дивилися на це в приголомшеній невірі. Це виглядало так, ніби Мютценіх щойно зруйнував одну з головних підвалин німецької зовнішньої політики", – пише видання.

ЗМІ також відзначає, що ця фраза "сподобалася б Путіну". Вона викликала скандал серед депутатів, які заявили, що не можна заморожувати війну з надією на її закінчення.

"Для самого Шольца це було великим збентеженням. Після кількох коливань він став одним з найстійкіших західних прихильників України, неодноразово наполягаючи на тому, що не можна дозволити Росії перемогти у війні, і що Берлін буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначає видання.

Журналісти пояснюють, що промова Мютценіха сталася дуже невчасно, коли на фронті відбуваються складні бої. Крім того, видання відзначає, як цю інформацію донесли до міжнародних партнерів Берліна.

"Саме тоді, коли союзники України повинні були продемонструвати єдність, він створив враження хаосу та розбрату. Фрідріх Мерц, лідер Християнських демократів, зазначив, що промова Мютценіха викликала аплодисменти ультраправих і ультралівих партій, тоді як партнери СДПН по коаліції зберігали "крижане мовчання". ... Шольцу доведеться потрудитися, щоб відновити те, що зруйнував Мютценіх на цьому критичному етапі війни", – пише ЗМІ.

Допомога Україні від Німеччини - останні новини

Напередодні стало відомо, що Німеччина надасть Україні новий пакет допомоги на 500 мільйонів євро. До нього, зокрема, увійдуть бронетехніка для піхоти та транспортна техніка.

Як повідомив міністр оборони країни Борис Пісторіус, Німеччина підтримуватиме захист України від агресивної війни в короткостроковій перспективі подальшими поставками боєприпасів. Зокрема, запланована передача 10 тисяч артилерійських снарядів зі складів Бундесверу.

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