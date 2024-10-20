Крім того, група підібрала кілька поранених, яких не встигли евакуювати через навалу росіян.

Бійці 36 бригади морської піхоти під час боїв у Курській області РФ здійснили подвиг та героїзм, достойний кінострічки, повідомляє моніторинговий проєкт DeepState.

Зазначається, що 9 морських піхотинців зайняли позиції для прикриття евакуації поранених українських бійців з Любимівки в Курській області, але з часом потрапили в оточення росіян.

"Бійці прийняли важке рішення - викликати вогонь артилерії на себе, тож в зону їх перебування полетіли артилерійські снаряди, зокрема, американська демократія у вигляді касетних боєприпасів. В будинок, де сиділи хлопці було влучання, після чого він загорівся", - пише проєкт.

Спостерігаючи цю картину з дронів, побратими морпіхів засмутилися. Було очевидно, що внаслідок артилерійського удару група загинула. Втім, за деякий час всі 9 воїнів вийшли з позицій. "Всі живі та встигли підібрати інших поранених... Пишаємося і сподіваємося, що нагороди знайдуть своїх Героїв", - зазначає проєкт.

Бої у Курській області - останні новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 20 жовтня, головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив, що у Курській області Росії українські Сили оборони й надалі тримають ситуацію під своїм контролем.

Раніше Сирський заявив, що Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні.

Українські десантники в Курській області знищили підрозділ російських військових зі 155-ї окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ, повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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