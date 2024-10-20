За словами генерала, були ухвалені рішення з метою упередження дій ворога і завдання окупантам максимальних втрат.

У Курській області Росії українські Сили оборони й надалі тримають під своїм контролем фронт. Про це головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський повідомив у соціальній мережі Facebook.

За його словами, він працював у військових частинах та підрозділах, які діють на Сумщині та у Курській області РФ, де "українські воїни хоробро і ефективно виконують бойові завдання":

"Попри всі спроби противника перехопити ініціативу, ситуація залишається під нашим контролем".

Він додав, що провів роботу безпосередньо на командних пунктах бригад та заслухав командирів бригад та їх пропозиції щодо подальших дій, і надав допомогу в вирішенні проблемних питань.

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"Враховуючи оцінку обстановки, прийняв низку рішень спрямованих на упередження дій ворога та завдання йому максимальних втрат", - відзначив Сирський.

Також Сирський акцентував, що попри перевагу окупантів у живій силі та техніці, майстерність та професіоналізм українського війська не дають російському агресору досягнути мети.

Курська операція ЗСУ - актуальне

Як повідомляв УНІАН, 14 жовтня аналітик видання BILD Юліан Репке стверджував, що Сили оборони можуть залишити Курську область РФ найближчими тижнями.

Напередодні військовий експерт Олег Жданов розповів, що у Курській області Росії обстановка залишається дуже важкою, була загроза оточення українських військ:

"Було кілька серйозних моментів, коли була загроза оточення наших військ, але начебто як ми розв'язали цю проблему, і наші війська вийшли із районів, які їм загрожують, з-під загрози можливого оточення".

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