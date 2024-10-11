За словами головкома, це послабило російські угупування на фронті в Україні, де велися наступальні дії ворога.

Росія перекинула близько 50 тисяч військових у Курську область, послабивши свої позиції на фронті в Україні. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у документальному фільмі, який транслювався під час телемарафону 10 жовтня, передає "Суспільне".

Як зазначив головком, російське командування перекинуло ці сили з інших фронтів, де велися наступальні дії ворога.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок було перекинуто близько 50 тисяч військових з інших напрямків", - заявив Сирський.

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Генерал також наголосив, що через перекидання російських сил в Курську область відбулося послаблення ворожих угрупуваннь на інших напрямках, зокрема в Запорізькій, Херсонській областях та на Краматорській ділянці фронту.

"Це, звісно, полегшило нам умови для ведення оборонної операції", - підсумував головком.

Курська операція ЗСУ - новини

Як раніше писав Bloomberg, Україна зможе утримувати захоплені території в Курській області Росії протягом кількох місяців або навіть довше. Російські війська проводять лише обмежені контратаки, зосереджуючись переважно на операціях на сході України.

Водночас 10 вересня аналітики DeepState повідомили, що російські окупаційні війська продавили лівий фланг Курського угруповання ЗСУ.

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