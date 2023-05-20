Керівник ГУР Міноборони України підкреслив, що за понад рік війни вже лунало багато дивних історій з боку росЗМІ та кремлівських керманичів. Однак дещо дивує понад усе.

Очільник Головного управління розвідки МО України Кирило Буданов розкрив українцям "найстрашніший" фейк російської пропаганди, який шокував навіть його.

Йдеться про "вигадку", яку озвучив на трибуні ООН представник РФ Василь Небензя. Зокрема, про безпілотник з "бойовими комарами", якими Україна може інфікувати окупантів на фронті, згадав глава ГУР в інтерв'ю з українським журналістом Дмитром Комаровим.

"Комарі ось до речі - мене так вразило трошки… Бойові комарі - це вже сильно", - вказав Буданов.

Глава ГУР констатував, що за понад рік війни вже лунало багато дивних історій з боку росЗМІ та кремлівських керманичів, однак цей випадок дозволив поставити остаточний діагноз РФ: "Це страшно. Цілком у них мозок знищений пропагандою", - зазначив він.

В цьому контексті він згадав про допити окупантів, які побоюючись за власну "шкуру" брешуть, що нібито йшли на війну рятувати українців. Однак підсвідомо російські солдати так не вважають, адже їм вже "промили мізки" на російському телебаченні.

Заява Небензі про "бойових комарів"

Нагадаємо, що черговий російський фейк представник РФ в ООН Василь Небензя озвучив минулої осені (22 жовтня) на засіданні Ради Безпеки ООН. Він заявив, що Україна у співпраці США тестує американський дрон з інфікованими комарами в рамках експерименту щодо можливого поширення хвороб через мігруючих комах, птахів і кажанів.

Комах нібито транспортує БПЛА в контейнері у заданий район: "При укусі комарі інфікують атакованих людей збудниками особливо небезпечних захворювань", - заявив тоді Небензя.

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