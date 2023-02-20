Якщо цей крок зроблять США, за ними послідують й інші країни.

До того часу, поки Україна не стане членом НАТО, США мають бути гарантом української безпеки.

Про це у коментарі "Голосу Америки" заявив колишній командувач армією США у Європі Бен Годжес. За його словами, США й Україна повинні тісно співпрацювати над довгостроковою безпековою угодою.

"Допоки Україна не стане членом НАТО, принаймні Сполучені Штати мають бути гарантом для України. І потім, я думаю, багато країн будуть вишиковуватися у чергу, аби допомогти відбудувати Україну", зазначив він.

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Також він висловив надію, що за рік ЗСУ вдасться звільнити територію України від російських окупантів. "Сподіваюся, що через рік ми будемо... говорити про звільнення Україною Криму, і про те, що останній російський солдат покинув Донбас, і що літаки з українськими дітьми повертаються назад до України із РФ. Я вважаю все це реальним", - підкреслив Годжес.

Крім того, він висловив сподівання на створення міжнародного трибуналу для притягнення російського президента Володимира Путіна та його керівників до відповідальності за численні воєнні злочини.

Мюнхенська безпекова конференція 2023

17-19 лютого у Німеччині відбулася Мюнхенська конференція з безпеки. Її відвідали понад 100 світових лідерів і дипломатів. Відкрив цьогорічну Мюнхенську конференцію президент України Володимир Зеленський, виступивши по відеозв'язку.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підкреслив, що вперше за багато років на Мюнхенській конференції не буде Росії, що є "промовистим підсумком року" і "політичною гігієною".

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