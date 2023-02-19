Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб через п'ять років Росія не змогла повторити агресію, зазначив Блінкен.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак закликав завершити розробку гарантій безпеки для України до саміту НАТО в липні, пише Bloomberg.

На Мюнхенській конференції з безпеки Сунак підтримав вступ України до НАТО, але наполягав, що до цього часу Київ повинен отримати гарантії безпеки. "Нам потрібно подумати про те, як в майбутньому ми будемо захищати безпеку України... Це розмова, яку ми повинні почати, тому що саміт у Вільнюсі - гарне місце для (її) завершення", - сказав він. Зауважується, що зустріч лідерів країн НАТО в Литві пройде 11 і 12 липня.

Держсекретар США Ентоні Блінкен це підтримав, уточнивши, що крім цієї війни Захід повинен забезпечити умови, щоб Москва не становила загрози для України в майбутньому, коли країна захоче приєднатися до НАТО.

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"Ми повинні зробити все, що в наших силах, щоб через п'ять років Росія не змогла цього повторити", - заявив Блінкен на конференції в Мюнхені.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг припустив, що гарантії безпеки включатимуть партнерство України та Альянсу, яке допоможе модернізувати ЗСУ за стандартами НАТО заради надійного захисту, який Росія більше не зможе порушити.

"Нам потрібно переконатися, що вони (росіяни) не продовжать захоплювати українську територію, але це також багато в чому пов'язано з тим, що ми не можемо дозволити Росії зазіхати на європейську безпеку. Тому нам необхідно забезпечити якісь рамки, які не дозволять Росії продовжувати цей цикл агресії", - відповів Столтенберг.

Своєю чергою, глава МЗС України Дмитро Кулеба підкреслив, що "найкращі гарантії безпеки до вступу в НАТО - це санкції, зброя і гроші".

Переговори з РФ - гарантії безпеки для України

На початку вторгнення 24 лютого Москва заявляла, що вимагає гарантій безпеки для себе, а також готова нібито надати "гарантії" для самої України.

Банкова ж, своєю чергою, закликала Захід розглянути такі гарантії, які убезпечать Україну від майбутньої агресії Росії.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зробив важливе уточнення: обговорювані Заходом гарантії безпеки не є альтернативою вступу України до НАТО.

Ще влітку канцлер ФРН Олаф Шольц - один з перших західних лідерів - пообіцяв підтримати такі гарантії для України. Зазначалося, що питання обговорювалося з союзниками.

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