Нещодавно з’ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти.

Бахмут та Соледар перебувають під постійною атакою російських військових та найманців, тому, що голова "ПВК Вагнер" Євген Пригожин має певні плани щодо Бахмуту.

Про це в інтервью "Радіо Свобода" заявив колишній командувач Збройних сил США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес, зазначивши при цьому, що захоплення Бахмуту має для Пригожина символічне значення.

"Мені зайняло трохи часу, щоб зрозуміти, для чого Росія приділяє так багато уваги Бахмуту, особливо сили на чолі з Пригожиним. Думаю, тут є символічний аспект, це майже марнославство для нього. Він, очевидно, не дбає про те, скільки людей загине. На цей момент вони ("вагнерівці") перебувають там вже 5 місяців, але досі не змогли взяти Бахмут", - заявив Годжес.

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Він наголосив, що нещодавно з’ясувалося, що в регіоні є соляні та гіпсові шахти.

"Пригожин навіть говорив про забезпечення там ресурсів. Але не знаю, чи буде приємно родинам тисяч загиблих знати, що справжньою метою Пригожина було не стратегічно важливе перехрестя, а гіпсові шахти. Думаю, вся ситуація навколо Бахмуту показує відсутність узгодженості російської операції. Я не думаю, що Пригожин отримує накази від Суровікіна, точно не отримує накази від генерала Герасимова. То хто відповідальний? Вони не мають узгодженого плану. Вони, на щастя, досі не зрозуміли і не покращили усі інституційні недоліки, які виявилися в лютому та березні", - заявив генерал.

Бої за Бахмут:

Росіяни вже не один місяць намагаються захопити місто-фортецю Бахмут. Окупанти зазнають величезних втрат, але не полишають спроб пробити оборону українських воїнів.

Увечері 13 січня президент Володимир Зеленський сказав, що на Донецькому напрямку супротивник зосередив найбільші сили. Очільник нашої держави додав, що воїни України хоробро та стійко виконують поставлені завдання.

Станом на 14 січня 2023 року у Донецькій області українські прикордонники ліквідували штурмову групу приватної військової компанії "Вагнера", що пробиралася до Бахмута.

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