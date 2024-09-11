За словами Лейли, тези про "економічний фронт" – це підміна понять, яка знецінює роботу військових.

Командир взводу БпЛА в батальйоні К-2, 54 окремої штурмової бригади Лейла в інтерв'ю "Армія TV" розповіла про ставлення до чоловіків, які виїхали з України, щоб уникнути мобілізації.

"Як до людей, які не виконують свої конституційні обов'язки із захисту держави. Адже є люди, які не йдуть до війська добровільно, чекають, щоб їх загребли. А є люди, які перепливають Тису зі словами – а що я винен цій державі, вона мені нічого не дала. Ти це робиш для своєї держави, ти це робиш, щоб захистити свою сім'ю, жінку та дітей. Це має бути первинна мотивація чоловіка, який народився, виріс у цій країні. Якщо цього немає – що тут сказати. Головне, щоб назад не поверталися, образливо буде. Приїдуть, скажуть, от ви тут воювали не так, а ми б…", – розповіла Лейла.

Вона також прокоментувала аргументацію людей, які відмовляються воювати, тезами про "економічний фронт". За її словами, це "підміна понять", яка є "дуже знецінюючою".

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"Немає економічних, кулінарних, музичних фронтів. Фронт є один, це територія, де ми зустрічаємося з військом противника. Якщо говорити, що люди це використовують як мотивація, чому вони не йдуть до війська… Беззаперечно, наша економіка має працювати, оскільки війна – це дорога річ для країни. Але використовувати мотив – я тримаю критичний фронт – як індульгенцію, якщо ти не працівник критичної інфраструктури, не волонтер – це смішно. Адже всі люди, які долучилися до війська теж свого часу тримали економічний фронт. Ми його тримаємо, щоб не вмерти з голоду – в першу чергу для себе", – додала Лейла.

Мобілізація: важливі новини

Напередодні прем’єр-міністр Денис Шмигаль розповів деталі про модель "економічного бронювання". За його словами, систему бронювання дійсно змінять, однак це буде зроблено з урахуванням "червоних ліній", які не дозволять просто "відкупитись" від мобілізації.

Тим часом росЗМІ повідомляють про те, що за рік кількість контрактників у Росії зросла щонайменше у 6 разів. Зокрема, з квітня по червень одноразову виплату за підписання контракту отримали 92,8 тис. осіб. А згідно з бюджетом, за перше півріччя 2024 року контракт уклали 166,2 тис. осіб.

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