На це могло вплинути збільшення суми виплат.

За рік кількість контрактників у Росії зросла щонайменше щонайменше у 6 разів. Про це пише видання Важные истории, аналізуючи витрати федерального бюджету на одноразові виплати за підписання контракту.

"Темпи набору на контракт зросли порівняно з 2023 роком. Тоді за перше півріччя росіяни підписали 26,7 тис. нових контрактів - ушестеро менше, ніж у 2024-му", - ідеться у статті.

Зокрема, з квітня по червень 2024 року одноразову виплату за підписання контракту отримали 92,8 тис. осіб. А згідно з бюджетом, за перше півріччя 2024 року контракт уклали 166,2 тис. осіб.

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Водночас, пишуть журналісти, ці дані можуть не відображати точну кількість набраних контрактників за квартал через можливі затримки з виплатами. Наприклад, якщо людина підписала контракт у березні, а гроші отримала у квітні, то вона потрапить у статистику вже за другий квартал. На користь цього свідчить і велика сума виплат у четвертому кварталі 2023 року.

Водночас, зазначає видання, на зростання кількості контрактників могло вплинути збільшення суми виплат - у серпні 2024-го федеральна виплата зросла зі 195 тис. до 400 тис., а регіональні - у середньому вчетверо.

Мобілізація в Росії

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов нещодавно заявив, що 2025 року Кремль буде змушений або припиняти війну проти України, або провести нову мобілізацію.

За його словами, Путін намагатиметься тягнути з цим рішенням до останнього, адже російський диктатор боїться політичної нестабільності в разі оголошення нової масштабної мобілізації.

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