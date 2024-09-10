Денис Шмигаль зазначив, що велику увагу в питанні бронювання приділяють справедливості.

Систему бронювання змінять, однак це буде зроблено з урахуванням "червоних ліній", які не дозволять просто "відкупитись" від мобілізації. Про це під час своєї пресконференції повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Не може бути, що хтось відкупився від захисту батьківщини. Це ключовий принцип, це "червона лінія", – заявив прем’єр України.

За його словами, є потреба у прозорих і зрозумілих правилах бронювання. Вони повинні чітко відповісти на питання, який внесок заброньований працівник робить у підтримку держави.

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При цьому велику увагу приділяють питанням справедливості – саме тому до розробки механізмів бронювання залучають військових.

Передбачається, що нові правила бронювання дозволять створити додаткові робочі місця, підвищити зарплати, та вирішити (принаймні, частково) питання повернення людей в Україну.

Економічне бронювання – останні новини

Нагадаємо, нещодавно у фінансовому комітеті Верховної Ради повідомили, що введення економічного бронювання від мобілізації можна очікувати до кінця 2024 року. За підрахунками експертів, завдяки цьому бюджет за місяць буде отримувати близько 8 млрд гривень.

А у серпні стало відомо, що Верховна Рада розробила три концепції економічного бронювання. Одна з них – це сплата спеціального збору за бронювання працівника.

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