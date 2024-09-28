Влада Штатів розглядає "додаткові дії", щоб допомогти українській стороні домогтися успіху у протистоянні з росіянами, зазначив держсекретар.

План перемоги України у війни проти РФ, який український лідер Володимир Зеленський представив керівництву США, вивчає адміністрація президента Штатів Джо Байдена.

Такою інформацією поділився американський держсекретар Ентоні Блінкен під час пресконференції у Нью-Йорку, де проходило засідання Генеральної асамблеї ООН і де відбувалася частина зустрічей Зеленського представниками керівництва США, пише "Голос Америки".

У Блінкена запитали, чи дозволять українській стороні в майбутньому бити по російських військових об'єктах, які знаходяться вглибині РФ, західною зброєю, і він сказав, що Штати вивчають деталі плану перемоги та розглядають "додаткові дії", щоб допомогти українцям домогтися успіху:

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"Ми дуже ретельно це вивчаємо, включно з тим, що ми або інші партнери України повинні були б зробити, - якщо потрібно, - додаткові дії, щоб допомогти їм досягти цього успіху".

За його словами, американський президент Джо Байден "дуже чітко заявив, що він відданий успіху України". "Він також прагне переконатися, що вони мають те, що їм потрібно для ефективного захисту. Я говорив це багато разів і скажу знову, кожен крок на цьому шляху ми пристосовували та адаптували до потреб, і я переконаний, що ми продовжуватимемо це робити", - підкреслив держсекретар.

Важливі новини про візит Зеленського у США - що повідомлялося

Українська сторона розробила план перемоги над Росією. Президент Володимир Зеленський презентував його Джо Байдену і кандидату на посаду очільника Штатів Дональду Трампу. Видання The Wall Street Journal писало, що американські чиновники не вражені українським планом перемоги.

Раніше лідер України розповів, що у документі є чотири основні пункти та один, який буде потрібен після війни. За його словами, у плані йдеться, у тому числі про безпеку та геополітичне становище України. ЗМІ писали, що Зеленський вирушає в США, щоб отримати дозвіл на удари вглиб РФ західною зброєю.

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