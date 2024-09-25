Український план широко охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку, заявив високопосадовець Державного департаменту США.

Адміністрація Байдена стурбована тим, що план президента України Володимира Зеленського щодо перемоги у війні з Росією не має всеосяжної стратегії і є "трохи більше, ніж перепакованим проханням" про надання більшої кількості зброї та зняття обмежень на ракети дальнього радіусу дії.

Про це із посиланням на заяви американських чиновників пише The Wall Street Journal. Протягом декількох місяців Зеленський називав цей план основою для перемоги над Росією, і він має намір поінформувати президента США Джо Байдена про його під час зустрічі на високому рівні в Білому домі. Тоді адміністрація Байдена вперше почує цей план у повному обсязі.

Але високопоставлені американські та європейські чиновники, знайомі з загальними обрисами цього плану, кажуть, що він не пропонує чіткого шляху до перемоги України, особливо в умовах, коли російські війська повільно, але впевнено здобувають перемоги на полі бою.

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"Я не вражений, там не так багато нового", – сказав один з високопосадовців.

Центральним елементом плану є те, що США повинні дати Україні "зелене світло" на використання зброї так, як Київ вважає за потрібне, заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв'ю The Wall Street Journal. За його словами, без таких повноважень пропозиції України в кінцевому підсумку будуть "менш актуальними", і є побоювання, що Київ не зможе протистояти триваючим російським нападам.

Байден місяцями відмовлявся зрушити з місця давнє прохання України зняти обмеження на ракети великої дальності, надані США та Великою Британією, що дозволило б українським військам завдавати ударів по військових цілях у глибині Росії. Позиція США зіткнулася з жорсткою протидією з боку низки європейських лідерів, які вважають, що після 2,5 років Україна заслужила право безперешкодно протистояти російським військам.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сказав журналу, що він тиснув на своїх американських і британських колег, включаючи держсекретаря Ентоні Блінкена і радника з національної безпеки Джейка Саллівана, щоб вони дозволили Україні використовувати далекобійну зброю так, як вона хоче, відкидаючи ідею про те, що Путін піде на ескалацію у відповідь.

"Ви хочете сказати, що Путін не використовує – не кидає – все, що у нього є, на Україну?", – наголосив Сікорський.

Але канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав позицію Байдена дозволити вільне використання ракет дальнього радіусу дії. Незадовго до зустрічі з Зеленським він сказав, що Німеччина не підтримає зняття обмежень, додавши, що це "було б несумісним з моїми особистими переконаннями".

У своєму виступі в ООН у середу Зеленський попередив про майбутні загрози з боку Росії щодо ударів по енергетичній нфраструктурі та АЕС України, але він не говорив про жодні деталі мирного плану і не робив запитів, пов'язаних з озброєнням.

"За лаштунками Зеленський висунув максималістську пропозицію, сподіваючись, що США та їхні союзники дадуть Києву все, що він хоче, кажуть американські та європейські чиновники. Але нинішній стан української системи розчарував головних помічників Байдена, заявили американські чиновники, які протягом останніх тижнів відвідали Київ і були ознайомлені з елементами плану. Вони сподівалися почути щось відчутне, що адміністрація Байдена могла б підтримати, оскільки їй залишилося лише чотири місяці на посаді", – пише видання.

Український план широко охоплює потреби України на полі бою, політичні перетворення всередині країни та економіку, заявив високопосадовець Державного департаменту у вівторок в кулуарах засідання ООН. Але американські та європейські чиновники заявили, що найбільш розробленою частиною плану є перша фаза – запити, пов'язані з озброєнням, тоді як решта ключових елементів мають менше конкретики.

"План перемоги" Зеленського

План перемоги України, який президент Володимир Зеленський презентує у Сполучених Штатах Америки, містить чітке бачення кроків, які необхідно зробити для забезпечення справедливого й тривалого миру. Таку заяву зробив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, одним із пунктів цього плану є запрошення України до НАТО.

Водночас сам Зеленський наголошував, що у цьому плані немає пункту про перемовини із Росією. Він не став розкривати конкретних кроків, але зауважив, що цей план спрямований на "зміцнення України" – з метою змусити лідера Кремля Володимира Путіна сісти за стіл переговорів на справедливих умовах.

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