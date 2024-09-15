Він розповів, що його план перемоги включає кілька пунктів - чотири основні плюс один, який буде потрібен після війни.

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом США Джо Байденом планує представити йому план перемоги України. У інтерв'ю з журналістом CNN Фарідом Закарією він розповів про те, які плани має на розмову з американським президентом та розкрив деякі подробиці свого плану.

Так, зокрема, Зеленський зазначив, що говоритиме з Байденом про посилення позицій України перед самітом миру.

"Тому що дипломатичні рішення, вони хороші, якщо ти сильний. В іншому випадку Путін навіть не буде брати в цьому участі. І я думаю, що за інших обставин вони (росіяни) не будуть зацікавлені в тому, щоб зупинити війну", - пояснив Зеленський.

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Він розповів, що його план перемоги включає кілька пунктів - чотири основні пункти плюс один, який буде потрібен після війни.

"Мова про безпеку. Мова про геополітичне положення України. Мова про дуже сильну військову підтримку, яка має бути доступною для нас. І про те, що ми маємо вільно вирішувати, як використовувати ту чи іншу річ. Йдеться про рішення щодо економічної підтримки, аде які, гадаю, будуть цікавими", - пояснив Зеленський.

Він також зазначив, що сподівається, що президент Байден оцінить і підтримає план, і буде добре, якщо він його команда зможуть додати ще щось, що посилить позицію України.

Зеленський додав, що готовий представити цей план не лише Байдену, а й кандидатам у президенти США камалі Гарріс та Дональду Трампу, а також Конгресу США.

Зеленський зустрінеться з Байденом

Як розповів радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван, під час зустрічі глави держав обговорюватимуть питання дозволу на удари по Росії американськими далекобійними ракетами.

Він також додав, що Байден поговорить з українським президентом про зброю і про "суттєвий" новий пакет допомоги, над яким працює Вашингтон. Також під час зустрічі обговорюватиметься анонсований Зеленським "план перемоги" України.

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