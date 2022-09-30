Ракети влучили у транспортне підприємство - горить адмінбудівля та 50 автобусів.

Російські окупанти знову вдарили ракетами по Дніпру, внаслідок чого одна людина загинула і двох поранено.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко у Telegram.

Голова ОВА наголосив, що росіяни знову атакували Дніпро ракетами.

Відео дня

"Одну людину вбили, щонайменше двох поранили", - завив Резніченко.

"Поцілили по житловому кварталу у середмісті - по тому ж, що й кілька тижнів тому. Влучили і в транспортне підприємство. Там сильна пожежа - горить адмінбудівля та з 50 автобусів", - відзначив він.

"Працюють рятувальники та поліція. Масштаби руйнувань з’ясовуються", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 вересня Резніченко повідомив про ракетний обстріл Дніпра, в результаті якого були жертви. "Росіяни убили двох дорослих і двох дітей - 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити", - наголосив Резніченко.

За його інформацією, рятувальники продовжують розбирати завали та шукати людей. Є вірогідність, що там ще можуть бути діти.

Він додав, що внаслідок обстрілу в місті пошкоджені понад 60 приватних будинків та кілька багатоповерхових. Пошкоджень зазнали ринок, автобуси, автівки та лінії електропередач.

Пізніше заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко заявив, що йдеться про двох загиблих та двох постраждали, з яких одна дитина. Зниклими вважалися дві дитини - семи і дев'яти років, які можуть перебувати під завалами.

Вас також можуть зацікавити новини: