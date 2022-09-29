Обстрілу зазнала промислова інфраструктура у Зеленодольській громаді.

Російські окупанти обстріляли Криворізький район Дніпропетровщини, попередньо йдеться про 13 поранених працівників підприємства.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Новий обстріл... Росіяни ударили по Криворізькому району забороненими касетними снарядами з "Ураганів". Поцілили по промисловій інфраструктурі у Зеленодольській громаді. Попередньо, поранені 13 працівників підприємства", - зазначив він.

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Резніченко додав, що унаслідок обстрілу було пошкоджено адміністративну будівлю.

Ситуація на Дніпропетровщині

РФ з початку повномасштабної агресії, яка стартувала рано вранці 24 лютого, вже не раз обстрілювала військові та цивільні об'єкти на Дніпропетровщині, були жертви, руйнування й постраждалі.

У середині вересня росіяни завдали ракетного удару по Кривому Рогу сімома крилатими ракетами Х-22 з літаків стратегічної авіації. Ворог поцілив по об'єктах критичної та транспортної інфраструктури міста, зокрема по одному з об'єктів гідротехнічної інфраструктури. Внаслідок удару почалося підняття рівня води в р. Інгулець, через що вночі відбувалась евакуація людей у двох районах міста. Згодом водопостачання Кривого Рогу після атаки росіян стабілізували.

Як повідомляв УНІАН, увечері 28 вересня Резніченко повідомив, що окупанти атакували Криворізький район ракетами Х-59. Більшість ракет були знищені силами протиповітряної оборони. Проте одна з ракет влучила в підприємство з переробки зернових. Обійшлося без жертв та постраждалих.

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