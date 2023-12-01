Тим часом ворог теж закидає захисників України своїми бомбами. За добу встановлено рекорд таких "скидів".

На Херсонському напрямку ЗСУ знищили ЗРК "Бук-М2", вартість якого становить приблизно 30 млн доларів, та багато іншої техніки. Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня України.

"Сили оборони продовжують утримувати позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть результативну контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника", - наголошують військові.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 47 окупантів. Знищено важку вогнеметну систему "Солнцепьок", 5 гармат, танк, два розвідувальні БпЛА ("Орлан-10"), вісім одиниць автобронетехніки та вартісний комплекс відеоспостереження "Муром-М". Також на металобрухт відправлено вище згаданий зенітно-ракетний комплекс "Бук-М2". Процес знищення цієї установки "з вогником" українські військові зафіксували на відео та оприлюднили.

"Вистачило одного пострілу для знищення "Бук-М2" окупантів. Після вдалої роботи наших захисників лишилося лише згарище", - додали у прес-службі.

Також повідомляється, що у Чорному морі ворог тримає корабельне угруповання поблизу узбережжя РФ та східного берега Криму. На бойовому чергуванні 9 кораблів ворожого флоту, з них – один підводний ракетоносій споряджений щонайменше 4 ракетами типу "Калібр".

Окрім того, військові нагадали, що протягом доби (з 7.00 до 7.00) противник завдавав авіаційних ударів із застосуванням 3 крилатих ракет "Х-59" в напрямку Миколаївської, Дніпропетровської та Кіровоградської областей. В районі Кропивницького ракету знищено силами протиповітряної оборони. На Миколаївщині та Дніпропетровщині уражено інфраструктурні об'єкти, критичних руйнувань та втрат немає.

"28 керованих авіабомб було випущено окупантами по населених пунктах Херсонщини. Під ударами опинилися Кринки, Садове, Тягинка. Внаслідок ударів загинуло дві цивільні особи, пошкоджено щонайменше півтора десятка приватних будинків та складські приміщення", - йдеться у повідомленні.

Також ворог завдав 14 ударів FPV-дронами та скинув із БпЛа різних модифікацій рекордну кількість осколкових боєприпасів: зафіксовано 56 таких скидів по населених пунктах Качкарівка, Саблуківка, Одрадокам'янка, Берегове, Михайлівка, Берислав, Томарине. На щастя, жертв серед населення немає, але загроза з повітря суттєво підвищена.

Під час нічної дронової атаки силами оборони півдня було знищено 16 БпЛА типу "Shahed-136/131", з них 8 на Миколаївщині, 7 на Херсонщині та 1 на Дніпропетровщині.

"На жаль, не вдалось уникнути влучань. В Херсонській області внаслідок влучань загинула цивільна особа та ще одну поранено. Пошкоджено будинок культури. На Миколаївщині пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку", - розповіли у прес-службі.

Також ворог здійснив 10 обстрілів по населених пунктах. Тільки по Херсону окупанти гатили 6 разів, також в області обстріляні Садове, Тягинка, Велетенське та місто Очаків - на Миколаївщині.

Внаслідок злочинних дій ворога загинуло чотири цивільні особи, поранено вісім. Пошкоджено багатоповерхівку, адмінбудівлю, близько двох десятків приватних будинків, потужності промислових підприємств та цивільні автомобілі.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно українські захисники знищили самохідний комплекс "Бук-М3," вартість якого приблизно 40 млн доларів. Також тоді було ліквідовано 35 окупантів. Завдано ударів по станції радіоелектронної боротьби "Поле-21", комплекту антенних систем до станції радіоелектронної боротьби. Знищено сім гармат противника, міномет, вісім одиниць автобронетехніки, два розвідувальних БпЛА, ударний безпілотник типу "Ланцет" тощо.

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