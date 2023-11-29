Також українські захисники розповіли про ракетоносії у Чорному морі та удари окупантів по цивільному населенню.

Українські захисники пустили на металобрухт самохідний комплекс "Бук-М3", вартість якого приблизно 40 млн доларів.

Про це повідомляє прес-служба Сил оборони півдня. Зазначається, що наразі в діях противника ознак формування наступальних угруповань не виявлено, але на фоні бойових втрат окупанти активно проводять ротації підрозділів.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують контрбатарейну боротьбу, наносять вогневі ураження по позиціях і по тилах противника", - наголошують у прес-службі.

Зокрема, за минулу добу ліквідовано 35 окупантів. Завдано ударів по станції радіоелектронної боротьби "Поле-21", комплекту антенних систем до станції радіоелектронної боротьби. Знищено сім гармат противника, міномет, вісім одиниць автобронетехніки, два розвідувальних БпЛА ("Мерлін", "Орлан-10"), ударний безпілотник типу "Ланцет" та човен.

"Знищено 3 спостережні пункти та пункт управління БпЛА", - розповіли у прес-службі.

Окрім того, українські захисники пустили на металобрухт зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" та оприлюднили відповідне відео, на якому зафіксована ця подія. Зазначається, що вартість цієї самохідної вогневої установки - приблизно 40 млн доларів.

Також у Силах оборони розповіли про інші останні події на півдні. Зокрема, у Чорному морі наразі на бойовому чергуванні перебувають два підводні ракетоносії спорядженні до 8 ракет типу "Калібр".

За минулу добу (з 7:00 до 7:00) противник завдав вісім авіаційних ударів в напрямку Одеської області, у тому числі із застосуванням крилатої ракети Х-31, яка втратила бойові спроможності, не досягнувши цілі. Також ворог застосував на півдні понад 80 керованих авіабомб та 20 некерованих авіаційних ракет.

Удари припали по населених пунктах Козацьке, Берислав та Зміївка на Херсонщині. Зруйновано дві адміністративні будівлі. Продовжуючи застосування FPV-дронів, ворог атакував населені пункти правобережжя чотири рази.

"Із БпЛа різних модифікацій ворог скинув 21 осколковий боєприпас. Такі факти зафіксовано в Михайлівці, Бериславі, Республіканці, Качкарівці, Крупиці, Антонівці, Новобериславі та в Шляховому. Внаслідок цього поранено цивільну особу та пошкоджено автомобіль.

"Користуючись покращенням погодних умов ворог активізував обстріли населених пунктів, довівши їх до півтора десятка. По Херсону ворожа артилерія працювала 5 разів. Також дісталося правобережним Кізомису, Понятівці, Дудчанам, Томариниму, Львовому, Новотягинці, Новобериславу. По Очакову та Куцурубській громаді Миколаївщини ворог вдарив два та чотири рази, відповідно", - йдеться у повідомленні.

Внаслідок цих злочинних дій окупантів поранено 3 цивільні особи, пошкоджено 17 будівель, понівечені автівки пересічних громадян та опори передач з високовольтним кабелем.

Війна в Україні - удар по окупантах

Нагадаємо, 28 листопада українські захисники завдали удару по будівлі на окупованій частині Херсонщини, де в той момент проводили нараду російські посадовці. Сталося це завдяки інформації, яку надало підпілля та небайдужі місцеві жителі. Наразі відомо про п'ятьох загиблих високопосадовців-окупантів.

Загалом, минулої доби українські військові ліквідували ще 1140 військових РФ. Таким чином загальні втрати окупантів на чорноземах України сягнули 327580 осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: