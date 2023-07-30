Олександр Сирський зазначив, що тепер цей район доступний для ударів українських артилеристів.

Українські військові продовжують перетворювати російську військову техніку на металобрухт. Наші захисники знищили ворожий комплекс "Бук".

Командувач Сухопутними військами Олександр Сирський повідомив, що знищена російська техніка прикривала небо, але бійці підрозділу військової частини а1108 влучно відпрацювали. Тепер район відкритий для роботи артилеристів ЗСУ.

"За 5 хвилин він ("Бук" - УНІАН) був знищений. Так наші військові відкрили цілий район для вільної "роботи" друзів-артилеристів. Тепер, вони можуть безперешкодно працювати по ворожих складах, піхоті і техніці", - написав Сирський у своєму Telegram-каналі.

Втрати Росії в Україні станом на 30 липня 2023 - що відомо

Загальні бойові втрати армії Російської Федерації з початку повномасштабного вторгнення в Україну орієнтовно вже склали 245 700 осіб. Лише за минулу добу, 29 липня, українські захисники ліквідували 480 російських загарбників.

Крім того, наші захисники майже за півтора року війни знищили тисячі одиниць різної техніки росіян, у тому числі артилерії, танків, дронів та інше.

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