Готуються: Плетенчук розповів, як окупанти оновлюють ППО у Криму

Військовий зазначив, що за поромну переправу, яку нещодавно знищили ЗСУ, загарбники згадали тільки після пошкодження Кримського мосту.

Останнім часом все частіше з’являються повідомлення про те, що на території тимчасово окупованої АРК російські загарбники втілюють безпрецедентні заходи безпеки, укріплюють та оновлюють свою протиповітряну оборону, яка, завдяки роботі ЗСУ, зазнала певних втрат.

Як повідомив у ефірі телемарафону начальник пресцентру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук, противник намагається створити якомога щільніший захист Кримського мосту.

"Кримський міст й раніше був добре захищений ППО, там несли службу різноманітні підрозділи, які, ймовірно, повинні забезпечувати його прикриття з повітря", - сказав речник.

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Він припустив, що зараз загарбники можуть перерозподіляти свої ресурси, наприклад, вводити в дію якісь нові (щойно виготовлені) установки протиповітряної оборони. Водночас військовий нагадав, що й раніше в певних локаціях противника стояли різноманітні одиниці ППО – від "Панцирів" до новітніх С-400, але це не дуже допомогло.

"Зрозуміло, що щільність ППО має значення, але думаю, що невдовзі ми все це дізнаємося напевне", - зазначив Плетенчук.

За його словами, зараз росіяни будують залізницю, яка теоретично створюється, як альтернатива Кримському мосту. Противнику це потрібно, щоб убезпечити безперервне постачання зброї та техніки своїм угрупуванням на півдні, зокрема, в окупований Крим.

Як нагадав Плетенчук, міст не може виконувати всього функціоналу, для якого він був створений – наразі він використовується на чверть, а решту противник перекидав саме поромною переправою, яку нещодавно знищили ЗСУ.

"Так, залізниця для них була єдиним більш менш надійним способом. Але, по-перше, вона не добудована, а по-друге, знаходиться ближче до лінії бойового зіткнення. Відповідно, уразити її буде легше", - розповів речник.

У ефірі "Апострофа" Плетенчук уточнив, поромна переправа останнім часом (до її знищення) була фактично основним логістичним інструментом окупантів. Однак наявні ППО не впоралися з завданням щодо її захисту – засоби, якими скористалися ЗСУ, успішно подолали ці "захисні бар’єри". Після ураження переправи більш-менш сталою комунікацією з територією РФ залишився Кримський міст.

"Зараз не можна сказати, що він не виконує ніяких задач... Зі знищення поромної переправи він має прийняти більше навантаження", - пояснив військовий. Водночас, на його думку, ворог, навряд, наважиться запустити по цьому шляхопроводу потяг, наприклад, з важкою броньованою технікою. Бо міст раніше отримав пошкодження та може не витримати.

За даними Плетенчука, про існування поромної переправи окупанти згадали не відразу – вона не працювала після відкриття незаконно побудованого Кримського мосту.

"Цивільною переправу можна назвати дуже умовно. Так, вони (окупанти – УНІАН) перевозили цивільних, але разом зі зброєю. Фактично прикриваючись цими людьми", - підкреслив речник.

Він також звернув увагу на те, що під час знищення переправи втрат серед цивільних росіян не було, й це - важливий факт, який свідчить, окрім іншого, про наближення ЗСУ до стандартів НАТО.

"Ми відпрацьовуємо суто по військових об’єктах. Ми чудово розуміємо, що це – наша територія. Та, до речі, там (у Криму – УНІАН) багато громадян, які нас чекають… Тому все було зроблено еталонно, філігранно й чітко", - наголосив начальник центру.

Він відмовився відповідати на питання, чи готуються ЗСУ до атаки на Крим.

"Не будемо залишати противника без сюрпризів", - сказав Плетенчук.

Удари по окупованому Криму

За даними Міністерства оборони Великої Британії, удар ЗСУ по поромній переправі в окупованому Криму, здійснений 29 травня, пошкодив два вантажні залізничні пороми на кримській частині переправи через Керченську протоку, що зробило їх неробочими.

Ці залізничні пороми слугували головним засобом залізничного транспортування російських вантажів палива та боєприпасів до окупованого Криму у зв'язку з проблемами на Керченському мосту. Крім того, РФ використовує автомобільні вантажні пороми для підтримки переміщення важких вантажів через Керченську протоку, які відновили роботу після ударів.

За даними британської розвідки, знижена пропускна залізнична здатність майже призвела до тимчасового припинення російських військових логістичних операцій, і потенційно, до постачання пального до Криму. Припускається, що РФ доведеться замінити залізничне поромне сполучення, що, імовірно, вплине на її більш ширші морські логістичні операції.

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