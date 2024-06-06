Захопили у полон окупантів морські піхотинці під час контратаки.

Українські військові під час контратаки у Вовчанську на Харківщині полонили групу російських штурмовиків. Про це повідомляє 36-та окрема бригада морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

"В ході блискавичної контратаки морпіхів-Білинківців у Вовчанську нашими воїнами було взято в полон групу російських штурмовиків. Поповнюємо обмінний фонд, щоб повернути наших братів з російських катівень", - йдеться у повідомленні.

На оприлюдненому військовими відео видно п’ятьох російських окупантів, які називають себе штурмовиками. Серед них – командир роти.

Ситуація у Вовчанську - що наразі відомо

Російська армія 10 травня пішла у наступ на півночі Харківської області, скеровуючи свої зусилля на захоплення Вовчанська. За даними військових, ворог контролює близько 20% міста.

Окупанти розосереджені по будівлях і підвалах. Сили оборони України продовжують вибивати їх з Вовчанська. Зокрема, днями ЗСУ захопили там у полон близько 60 росіян.

Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталій Литвин розповів, що зараз на Харківському напрямку росіяни проводять перегрупування військ, заводять додаткові резерви, щоб поновити з новою потужністю штурмові дії у напрямку Липців та Вовчанська.

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