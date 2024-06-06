Зокрема, це вплинуло на подальше логістичне забезпечення пальним та військовими вантажами до окупованого Криму.

Британська розвідка проаналізувала удар Збройних сил України по поромній переправі в окупованому Криму, здійснений наприкінці травня. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у мережі X (Twitter), посилаючись на дані розвідки.

Зокрема, 29 травня українські ракетні удари пошкодили два вантажні залізничні пороми на кримській частині переправи через Керченську протоку, що зробило їх неробочими.

Як відзначає розвідка, ці залізничні пороми майже напевно слугували головним засобом залізничного транспортування російських вантажів палива та боєприпасів до окупованого Криму у зв'язку з суворими заходами безпеки, запровадженими на Керченському мосту.

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Крім того, Росія використовує автомобільні вантажні пороми для підтримки переміщення важких вантажів через Керченську протоку, які відновили роботу після ударів.

"Знижена пропускна залізнична здатність майже напевно призвела до тимчасового припинення російських військових логістичних операцій, і потенційно, до постачання пального до Криму", - повідомляє розвідка.

При цьому, майже напевно, Росія якнайшвидше буде змушена замінити залізничне поромне сполучення, що, імовірно, вплине на її більш ширші морські логістичні операції. В інакшому разі, вона буде змушена піти на послаблення обмежень щодо використання залізничної частини Кримського мосту для перевезення пального і вибухонебезпечних вантажів.

Розвідка відзначає, що український удар по поромних переправах і подальший удар по сусідньому нафтовому терміналу знову доводить вразливість Керченської протоки перед українськими засобами ураження, незважаючи на те, Росія вкладала значні інвестиції у безпеку і протиповітряну оборону.

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Удар по російських поромах в Криму

Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня Сили оборони України спільно з СБУ провели кількаденну операцію по знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських окупаційних військ в Криму. Так, за попередньою інформацією, було завдано комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї РФ.

За даними джерел, спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора. Потім дрони СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо на Кримський півострів та до акваторії Керченської протоки, включаючи порти.

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