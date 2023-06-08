Також триває руйнування земляної вставки між будівлею станції та шлюзом.

За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр, водозливна гребля продовжує руйнуватися.

Про це йдеться у повідомленні на сайті "Укргідроенерго". У компанії зазначили, що зниження рівня води у Каховському водосховищі триває.

"За добу рівень води у Каховському водосховищі зменшився майже на метр", - йдеться у повідомленні.

Так, рівень водосховища в районі Нікополя станом на 08:00 8 червня становить 13,05 м.

"На даний час продовжуються руйнування водозливної греблі, земляної вставки між будівлею станції та шлюзом", - повідомили в "Укргідроенерго".

Зауважується, що "Укргідроенерго" спільно з "Укренерго" для подальшої збалансованої роботи енергосистеми опрацьовують можливі сценарії з урахуванням наслідків руйнування Каховської гідроелектростанції.

Зокрема, для зменшення підтоплень коригується режим роботи гідроелектростанцій та накопичується вода вище Каховської ГЕС у інших водосховищах Дніпровського каскаду.

"Укргідроенерго" спільно з проектним інститутом "Укргідропроект" опрацьовується проект зведення перемички (перекриття) Каховського водосховища для відновлення рівня води до проектної позначки до підриву. Готується перелік першочергових завдань та робіт", - йдеться у повідомленні.

Підрив Каховської ГЕС - останні новини

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 6 червня російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію, у результаті чого самі ж зазнали втрат. Так, за даними Інституту вивчення війни (ISW), унаслідок підриву дамби Каховської ГЕС було зруйновано багато укріплень першої лінії оборони ворога на лівому березі Дніпра.

В результаті теракту постраждали десятки населених пунктів, в тому числі і Херсон. У місті Гола Пристань окупанти виганяють мешканців двоповерхових будинків і заселяються самі. Ситуація в населеному пункті Козачі Лагері ще гірша. Люди опинилися в пастці, тому що загарбники заблокували всі маршрути евакуації.

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