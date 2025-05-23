Крім того, газета зазначила, що російська спецслужба могла відстежувати переміщення допомоги, зламавши камери на дорогах.

Підрозділ російського Головного розвідувального управління (ГРУ) отримав доступ до камер відеоспостереження на кордоні України, щоб шпигувати й перешкоджати надходженню іноземної допомоги в країну. Про це пише The Guardian із посиланням на британську розвідку.

У своїй консультативній записці Національний центр кібербезпеки Великої Британії (NCSC) закликав приватні компанії, що беруть участь у наданні допомоги, "вжити негайних заходів для самозахисту".

"Окрім нападів на логістичні підприємства, учасники підрозділу 26165, ймовірно, використовували доступ до приватних камер у ключових місцях, таких як прикордонні переходи, військові об’єкти та залізничні станції, для відстеження переміщення матеріалів до України", – йдеться в повідомленні.

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Також зазначається, росіяни також могли отримати доступ до дорожніх камер. За даними видання, близько 10 000 камер було встановлено поблизу "військових об’єктів та залізничних станцій для відстеження переміщення матеріалів до України", з яких 80% були розташовані в Україні та 10% у Румунії.

Стверджується, що 4% камер, на які було спрямовано атаку, були у Польщі, 2,8% в Угорщині та 1,7% у Словаччині. Розташування решти камер, на які було спрямовано атаку, не було надано.

Що кажуть у ДПСУ

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Суспільному" сказав, що українські інформаційні системи, до яких під'єднані системи відеоспостереження на кордоні, не були зламані. Також до ДПСУ не надходило інформації від прикордонників суміжних країн про зламування камер на прикордонних переходах.

"Такої інформації нам не не надходило від прикордонників суміжних країн, щоб вони мали якийсь вплив на їхні інформаційні системи, в тому числі ті, до яких, під'єднані системи відеоспостереження", — сказав Демченко.

Він додав, що ДПСУ, яка також має систему відеоспостереження на кордоні, теж не зафіксувала зламу систем. Це стосується і зеленої ділянки кордону, і пунктів пропуску.

Наразі відбувається постійна комунікація на рівні навіть прикордонних підрозділів України з прикордонними підрозділами на місцях суміжних країн.

"Якщо нам вдасться отримати від них якесь підтвердження, що дійсно був якийсь вплив, то ми обов'язково ділимося інформацією для того, щоб врахувати це в своїй службовій діяльності відносно захисту наших інформаційних систем. За необхідності, ми можемо також надати всю необхідну допомогу, якщо така буде запропонована на отримання від суміжних країн", — сказав Демченко.

Допомога для України - останні новини

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа поки що не планує виділяти нові пакети військової допомоги Україні на додачу до тієї зброї, яку постачають у межах уже ухвалених програм. Він підкреслив, що Вашингтон не припинив постачання зброї.

Рубіо зазначив, що США співпрацюють із партнерами по НАТО, щоб забезпечити Україну додатковими батареями протиракетної оборони Patriot. За його словами, Вашингтон не має вільних комплексів для передачі Україні.

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