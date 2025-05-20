Останній пакет військової допомоги Україні виділяла адміністрація Байдена.

Чинна адміністрація президента США наразі не має планів виділяти нові пакети військової допомоги на додачу до тієї зброї, яка постачається в межах раніше ухвалених програм. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо, якого цитує Clash Report.

"США не припинили постачання зброї Україні, але нема рішень щодо можливості формування нових пакетів допомоги", - сказав він.

Разом з тим Рубіо зазначив, що США співпрацюють з партнерами по НАТО, щоб забезпечити Україну додатковими батареями протиракетної оборони Patriot.

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