Канцлер також зауважив, що вирішення війни, яку РФ веде проти України, не має відбутися через голови українців і Європи.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не очікує скорочення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки на тлі приходу до влади 47-го президента США Дональда Трампа, який 20 січня офіційно вступив на посаду.

"Я не очікую негайного скорочення підтримки України з боку США в найближчому майбутньому. Ми побачимо, що станеться в довгостроковій перспективі", – заявив Шольц на заході Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Свою позицію він обґрунтував тим, що Трамп має намір знайти шляхи вирішення конфлікту найближчим часом та обговорити це питання з правителем РФ Володимиром Путіним.

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Водночас Шольц наголосив, що вирішення війни, яку РФ веде проти України, не має відбутися через голови українців і Європи.

Допомога США Україні: ви могли це пропустити

Більше половини американців хочуть зменшення підтримки України. Про це свідчать результати опитування, проведеного інститутом вивчення громадської думки Ipsos на замовлення New York Times. Американці вважають, що США витрачають на підтримку України надто багато. 60% опитаних закликають Вашингтон менше брати участь у міжнародних конфліктах і більше вирішувати проблеми всередині країни.

Раніше адміністрація вже колишнього президента США Джо Байдена розсекретила інформацію про те, як вона допомогла Україні в розвитку військової індустрії безпілотників. Так, Вашингтон витратив 1,5 мільярда доларів у вересні минулого року на збільшення виробництва дронів.

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