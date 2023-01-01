Варто зауважити, що темпи зростання втрат армії окупантів стали стрімко зростати після старту так званої "могилізації".

Українські захисники в останній місяць 2022-го "відкобзонили" рекордну кількість російських окупантів з початку війни. Загалом, 17 280 "пакетів з подарунками" до Нового року були відправлено із України в Росію від ЗСУ.

Як пише Стратком ЗСУ, за один тільки грудень росіяни втратили солдатів більше, ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані.

При цьому наголошується, що темпи зростання втрат російських військ стали стрімко зростати після старту мобілізації в РФ. У відомстві підрахували що за жовтень, листопад і грудень рашистська окупантська армія втратили 47 110 ліквідованих, що перевищує 50% зростання в порівнянні з попередніми місяцями.

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На сьогодні середній показник "хороших росіян" знаходиться на рівні близько 550-560 військовослужбовців на добу, в той час, як у травні 2022 року цей показник становив у середньому 240 знищених окупантів, додали у Страткомі.

ЗСУ потужно оновили втрати Росії на війні: дані на 1 січня

Як інформує Генеральний штаб ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 106 тис. 720 осіб, з яких 760 – знищено за минулу добу.

Відзначається, що найбільші втрати противник зараз несе на Лиманському і Бахмутському напрямках.

У свіжому звіті ISW говориться, що Росія не має достатнього запасу боєприпасів для підтримки масштабного наступу. Зазначається, що росіяни вже виснажили запаси боєприпасів у Білорусі.

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