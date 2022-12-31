За минулу добу захисники України ліквідували приблизно 710 росіян.

Вже майже 106 тисяч російських окупантів не зустрінуть Новий рік. У Генштабі Збройних Сил України розкрили нові втрати РФ та повідомили, скільки рашистів та живої техніки "мінуснулися" минулої доби.

З 24.02 по 31.12 ворог втратив 105 тисяч 960 окупантів (+710 за учора). Окрім цього, ЗСУ "потрощили" чимало техніки ворога, йдеться у новому зведенні.

Росіяни втратили:

Відео дня

танків - 3029 (+3) од,

бойових броньованих машин - 6075 (+16) од,

артилерійських систем - 2016 (+6) од,

РСЗВ - 423 (+0) од,

засобів ППО - 213 (+1) од,

літаків - 283 (+0) од,

гелікоптерів - 269 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1746 (+6),

крилатих ракет - 711 (+0),

кораблів /катерів - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4707 (+24) од,

спеціальної техніки - 180 (+0).

Війна в Україні: нові провали РФ

Раніше у ВСУ заявили, що під Бахмутом ворог зазнає великих втрат. Динаміка великих втрат змушує ворога постійно оновлювати свої сили. Крім цього, Зеленський підтвердив просування ВСУ на Донбасі. Загалом українські війська тримають позиції.

У ГУР за допомогою анекдоту пояснили погане становище рашистів. Росія відчуває дефіцит ракет, але все одно намагається робити вигляд, ніби у них багато запасів. Сьогодні у Генштабі також повідомили, що українські військові відбили атаки окупантів у районах 15 населених пунктів на Донбасі.

Вас також можуть зацікавити новини: