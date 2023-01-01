Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Минулої доби українські військові ліквідували ще близько 760 російських окупантів. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, загальні бойові втрати противника з 24 лютого орієнтовно склали близько 106 тис. 720 осіб, з яких 760 - знищено минулої доби.

Крім того, ворог втрати 3 тис. 31 танк (2 за минулу добу), 6 тис. 84 бойові броньовані машини (9 за добу), 2 тис. 21 артилерійську систему (5 за добу), 423 реактивні системи залпового вогню, 213 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 269 гелікоптерів, 1 тис. 792 безпілотники оперативно-тактичного рівня (46 за добу), 723 крилаті ракети (12 за добу), 16 кораблів/катерів, 4 тис. 720 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (13 за добу) та 181 одиницю спецтехніки (одну за добу).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

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Війна Росії проти України - останні новини

Вранці 1 січня Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог посилив контррозвідувальні заходи на окупованій Харківщині.

Відомо, що Сили оборони минулої доби відбили атаки військ РФ у районі 9 населених пунктів на Донбасі.

Минулої доби війська РФ завдали 31 ракетного та 12 авіаційних ударів по Україні, а також здійснили понад 70 обстрілів з РСЗВ.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що у новорічну ніч ППО знищила 45 "Шахедів". Тринадцять – 2022-го та 32 – 2023-го року.

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