Хоч окупанти і пишуть про вдалу роботу ППО, у район бази мчали швидкі.

Мер Мелітополя Іван Федоров розповів деталі про нічні "прильоти" по окупантах у місті.

Як повідомив Федоров у Телеграм-каналі, вночі "прилетіло" по базі загарбників поблизу захопленого аеродрому.

"Гучна ніч у тимчасово окупованому Мелітополі для всіх районів міста, особливо Авіамістечка. За попередніми даними вибухала "багатостраждальна" ворожа база рашистів в районі захопленого аеродрому", - зазачив мер.

Відео дня

За його словами, окупанти відразу ж відзвітували про "влучну ППО", а самі відправили в сторону аеродрому швидкі. Втрати окупантів уточнюються.

Нічні вибухи в Мелітополі: що відомо

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч проти 6 квітня пролунали вибухи. За повідомленнями місцевих ЗМІ, "прилетіло" у базу окупантів, але офіційних підтверджень не було.

Днем перед цим, 5 квітня, в північно-західних районах Мелітополя пролунали вибухи. За словами мера окупованого міста Івана Федорова, там розташовані військовий аеродром та локомотивне депо. Він додав, що раніше місцеві бачили в тому районі скупчення ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: