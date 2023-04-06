У місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів.

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області в ніч проти 6 квітня пролунали вибухи. Про це повідомив мер міста Іван Федоров.

Як зазначив міський голова Мелітополя у Telegram, у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів.

"Нічне жахіття для окупантів у Мелітополі. Щойно у місті зафіксували одразу декілька потужних вибухів. Підгорає у ворога добряче. Час складати дисципліни з бігу?" – написав він.

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Ситуація в Мелітополі

5 квітня в північно-західних районах Мелітополя пролунали вибухи. За словами мера окупованого міста Івана Федорова, там розташовані військовий аеродром та локомотивне депо. Він додав, що раніше місцеві бачили в тому районі скупчення ворожої техніки.

Крім того, декількома днями раніше в тимчасово окупованому Мелітополі вибухнув автомобіль. Підірвали автівку колаборанта Максима Зубарєва. Партизанський рух "Атеш" припустив, що машину зрадника могли підірвати його ж посіпаки.

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