Іван Федоров зазначив, що тиждень для загарбників та їхніх посіпак був пекельний

Мер Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що в північно-західних районах міста 5 квітня прогриміли вибухи. Він вказав, що там знаходиться військовий аеродром та локомотивне депо.

"Точно вороги в черговий раз зазнали втрат, точно їх вогнева міць постраждала, але трохи пізніше будемо володіти інформацією", – розповів Іван Федоров в ефірі телемарафону.

При цьому він зазначив, що в цьому районі місцеві жителі бачили скупчення техніки окупантів.

Відео дня

Крім того, Федоров вказав, що в селищі Приазовське колаборанти панікують, а в їх чатах все частіше з'являються повідомлення про те, що росіяни зіллють Мелітополь, як Херсон.

"У колаборантів паніка наростає, тому що останні два тижні – абсолютно пекельні для рашистів. Тільки останнє - це понеділок, коли один з колаборантів не впорався з технічною безпекою своєї машини і залишився без руки, без ноги і в цілому такий недієздатний", - підсумував глава Мелітополя.

Ситуація в Мелітополі - що відомо

3 квітня на тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни поставили для деяких жителів "дедлайн" на отримання паспорта РФ. Цього ж дня у Мелітополі стався "нещасний випадок" з одним із посіпак окупантів.

На наступний день з'явилася інформація, що колаборанти на ось готуються до евакуації із Запорізької області.

Вас також можуть зацікавити новини: