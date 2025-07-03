Унаслідок російського ракетного удару по Гуляйполю в Дніпропетровській області загинув Дмитро Романюк, заступник командира 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка. Про це повідомив головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов на своїй сторінці у Facebook.
"Дмитро був першим офіцером, з яким я познайомився в Авдіївці у 2022 році. І багато в чому він мені допоміг. На той момент Діма вже мав звання майора, незважаючи на свій молодий вік - йому було всього 31", - написав він.
Фірсов заявив, що Романюк був дуже талановитим логістом, а у 2022-2023 роках він допоміг 110 ОМБр довше протриматися в Авдіївці.
"Незважаючи на молодість, побратими шанобливо називали його Вікторович. Він встиг зробити дуже багато для легендарної 110-ї бригади", - додав головний сержант роти ударних БПЛА.
Ракетний удар по Гуляйполю - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що вранці 1 липня росіяни атакували Дніпропетровську область. По Гуляйполю ворог вдарив двома балістичними ракетами.
Зазначалося, що було зруйновано місцевий будинок культури та два магазини, а також пошкоджено приватні будинки. Унаслідок удару окупантів є загиблі та поранені.
Крім того, внаслідок атаки загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич.