Президент обіцяє, що країна відповість росіянам на цей удар.

Командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сергій Захаревич загинув внаслідок російського ракетного удару по Гуляйполю.

Про це у вечірньому відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Згідно з останніми даними, внаслідок атаки отримали поранення понад 30 людей, їм надають допомогу. Розслідування обставин цього удару вже почалося:

"Сьогодні весь день тривав розбір завалів після удару по Гуляйполю. На жаль, є втрати - і військові, і цивільні. Загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади полковник Захаревич, інші хлопці з бригади".

Удар по Гуляйполю

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці загарбницька армія Російської Федерації атакувала Дніпропетровську область. У Силах оборони півдня інформували, що по Гуляйполю вдарили двома балістичними ракетами.

Відео дня

Окупанти зруйнували місцевий будинок культури та два магазини, а також пошкодили приватні будинки. Внаслідок атаки загинули та отримали поранення люди.

Ввечері у Генеральному штабі ЗСУ повідомили про загибель командира бойової бригади Сергія Захаревича. Військові зазначили, що він був представником нового покоління офіцерів, які зросли в боях, стали взірцями мужності та ініціативного військового лідерства.

У Силах спеціальних операцій кажуть, що Захаревич займався підготовкою трьох Кваліфікаційних курсів ССО, а також очолював зведену групу спецпризначення, яка виконувала бойові завдання у російських тилах.

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