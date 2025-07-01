Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Сьогодні вранці російські військові вдарили ракетою по Камʼянському району Дніпропетровської області, є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Ворог вдарив ракетою по Кам'янському району. Виникла пожежа", - заявив він.

Згодом Лисак додав, що внаслідок атаки є загиблі та поранені.

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Голова ОВА пообіцяв пізніше оприлюднити деталі.

Останні ворожі атаки на Дніпропетровщину

30 червня російські окупанти завдали удару БпЛА поряд з будівлею одного з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки у м. Кривий Ріг. Поранення дістали троє осіб.

27 червня під атакою опинилося місто Самар – п’ятеро людей загинули, понад 20 – постраждали.

24 червня Росія здійснила терористичний удар по Дніпру. Повідомлялося про пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема гуртожитку, гімназії, адміністративної будівлі та потяга "Укрзалізниці", пасажири якого отримали травми. Загинули понад 20 людей, постраждали – більше 340.

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