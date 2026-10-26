ЗСУ наступають і зривають плани Росії на одному з пріоритетних напрямків, - аналіз ISW

Безперервні контратаки ЗСУ змусили Росію перекинути на Олександрівський напрямок елітні підрозділи.

Українські Сили оборони досягають повільних, але тактично значущих успіхів на Олександрівському напрямку, і в довгостроковій перспективі це може створити загрозу для російської логістики та операцій у районах Олександрівки та Гуляйполя. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

Так, 25 жовтня український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що українські війська звільнили населені пункти Перебудова, Комар і Федорівка та просунулися на південний захід від Веселого аж до Скудного.

Зазначається, що безперервні контратаки українських сил на Олександрівському напрямку змусили російське командування перекинути частини 120-ї дивізії морської піхоти (Балтійський флот) та 40-ї окремої бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот) для оборони на цій ділянці – замість того, щоб задіяти їх для підтримки наступальних дій у районі Гуляйполя.

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"Підрозділи та з’єднання морської піхоти РФ вважаються відносно елітними та більш боєздатними порівняно з іншими частинами російських збройних сил, тому командування зазвичай направляє їх на найбільш пріоритетні напрямки", – зазначають аналітики.

Крім того, російське командування перекинуло на Олександрівський напрямок підрозділи 90-ї танкової дивізії, хоча спочатку вони призначалися для підтримки російського наступу в бік Дружківки.

Аналітики нагадують, що ЗСУ проводять контратаки на Олександрівському напрямку з початку лютого 2026 року; ці дії, поряд з іншими тактичними контратаками, дозволили їм послабити ініціативу російських сил.

У ISW зазначають, що Велика Новосілка розташована у вузловому пункті дорожньої мережі, який забезпечує російський наступ на захід від Гуляйполя з метою охоплення Оріхова з двох боків.

"Подальше просування українських військ створить загрозу тилам цього російського угруповання", – підкреслюють аналітики.

Ситуація на фронті – останні новини

Раніше заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін заявив, що план російських окупантів щодо захоплення Краматорська та Слов’янська повністю зірваний українськими військами, ворог змушений перейти до оборони.

Крім того, операції Сил оборони з використанням БПЛА та підземних тунелів позбавляють РФ можливості застосовувати тактику інфільтрації в Куп’янськ з півночі.

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