Вона нагадала охочим покупатися, що навіть хвилерізи не гарантують безпеку.

Керівниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк попереджає про посилення мінної небезпеки на узбережжях півдня країни.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону: "Потужний шторм сприяв тому, що на узбережжя і безпосередньо прибережну смугу води принесло дуже багато мін. За минулі дві доби понад 10 таких мін підірвалося", - зазначила речниця.

Вона додала, що лише дві з них були знищені контрольовано, а решта - це були самовільні вибухи на певній відстані від берега, а також по урізу води - аж до пошкодження будівель на узбережжі.

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Унаслідок цих вибухів люди не постраждали, адже не були поруч через обмежений доступ до узбережжя на цих територіях.

"Але мінна небезпека знову посилилася. Що може бути пов’язане не тільки з тим, що шторм все попідривав і приніс, а з тим, що мін стало більше", - наголосила Гуменюк.

Водночас, говорячи про відвідування людьми узбережжя у літній сезон, речниця зауважила, що люди часто покладаються, наприклад, на хвилерізи, які є в Одесі, вважаючи, що вони забезпечують безпеку.

"Я хочу нагадати, що якщо здетонує міна навіть за хвилеломом, то на 200 метрів щонайменше можуть сягати її осколки. І це дуже потужні поранення можуть бути. А також нагадаю, що гідроудар у воді - дуже потужний – може привести до розриву внутрішні органів й до летальних наслідків", - підкреслила Гуменюк.

Вона закликала людей дослухатися до рекомендацій військового командування.

На узбережжі Чорного моря вибухнуло кілька "невідомих" мін

Як повідомляв УНІАН, днями в Оперативному командуванні "Південь" заявили, що на узбережжі Одеської та Миколаївської областей вибухнуло кілька мін невідомого походження.

Зокрема, вранці 26 липня поблизу одного з пляжів на Одещині стався самовільний підрив у воді двох мін. А увечері попереднього дня на узбережжя Миколаївщини винесло міну, яка також самовільно здетонувала, внаслідок чого було пошкоджено кілька десятків вікон в будівлях рекреаційного об’єкту.

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