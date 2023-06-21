Ситуація на лівому березі залишається складною, а подекуди вона навіть критична.

Начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталя Гуменюк наголошує, що мінна небезпека для узбережжя унаслідок підриву російськими окупантами Каховської гідроелектростанції зросла в рази.

Про це вона сказала під час брифінгу. Говорячи про наслідки для регіону підриву Каховської ГЕС та поточну ситуацію, Гуменюк наголосила, що наслідки критичні, евакуаційно-рятувальна операція триває.

За її словами, і на лівому, окупованому, березі Сили оборони України намагаються надавати допомогу місцевим жителям та евакуювати їх.

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"Всі ці операції поки що відбуваються в режимі абсолютної інформаційної тиші. Оскільки ті, які вже потрапили в поле зору і були висвітлені в засобах масової інформації, - вони теж характеризувалися тим, що окупанти обстрілюють (людей – УНІАН) в спину. Навіть коли вдається рятувати і представників їхніх підрозділів", - сказала Гуменюк.

Вона уточнила, що тут йдеться про поповнення обмінного фонду, - ці окупанти потрапили в полон. "Але свої ж хотіли вбити своїх, аби не діставалися (українським військам – УНІАН), аби не вижили", - зауважила речниця.

Стосовно гуманітарної ситуації в регіоні Гуменюк розповіла, що базові потреби місцевих жителів забезпечуються. На місцях проводиться прибирання, розчищення та розмінування територій.

"Загальна гуманітарна ситуація на правому березі досить стабільна і під контролем місцевої влади. На лівому березі ситуація дійсно важка, у деяких населених пунктах навіть критична. Через те, що там проблеми з питною водою і взагалі з присутністю води", - сказала вона.

Крім того, на запитання щодо того, куди найбільше водою виносяться міни після підриву ГЕС і чи доносилися вони до інших країн, речниця зауважила, що донесення мін до інших країн ще не фіксувалося.

"Але ми фіксували випадки самовільного підриву протягом прямування мін за течією. Безпосередньо в Одеську і Миколаївському регіонах разом зафіксовано прибиття до берега дев’яти таких мін", - сказала Гуменюк.

Частина з цих мін підірвалися від зіткнення з предметами у воді чи зіткнення з узбережжям.

"Постраждалих людей від цих мін немає. Але небезпека зберігається дуже велика, тому що багато куп сміття, островами фактично, ще курсує у різних відкритих поверхнях акваторії і може знаходитись, в тому числі, і в товщі води… Мінна небезпека узбережжя зараз зросла в рази", - наголосила Гуменюк.

Підрив Каховської ГЕС

У ніч на 6 червня російські загарбники підірвали Каховську ГЕС. В результаті цього теракту було затоплено безліч населених пунктів. Українська сторона відразу ж почала евакуацію людей, проте росіяни на окупованій території евакуацію не проводили і не дали цього зробити співробітникам міжнародних організацій.

Крім того, 11 червня окупанти обстріляли човен з цивільними, які евакуювалися з лівого берега Херсонської області. Загарбники відкрили вогонь у спини цивільних. В результаті загинули троє людей, постраждали понад 10.

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